URGENTE: Hospital Municipal de Campanha de Sobral tem mais da metade dos leitos ocupados em menos de uma semana após reabertura

Reaberto na última segunda-feira (15/02) devido ao aumento do número de casos confirmados de Covid-19 em Sobral e região, o Hospital Municipal de Campanha Dr. Alves já conta com 16 pacientes internados na ala clínica e 10 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A taxa de ocupação geral dos leitos é de 52% após 5 dias da reabertura da unidade, que conta com 35 leitos de Enfermaria e 15 de UTI.





Considerando apenas os leitos de Terapia Intensiva, a taxa de ocupação ficou em 66,7% nesta sexta-feira (19/02). A situação foi mais grave no dia anterior, quando a taxa de ocupação chegou a 80%. A boa notícia ficou por conta de duas transferências para a Enfermaria nesta sexta-feira (19/02), reduzindo a pressão na UTI, pelo menos por enquanto. Já no setor de Enfermaria a ocupação dos leitos é de 45,7%.