COVARDIA: Dois moradores de rua acusados de matar e comer cachorros e gatos são presos por policiais militares

Os moradores de rua identificados como Elizandro Pereira de Souza, 25, e Juliano da Silva e Silva, 33, foram presos no final da tarde desta quinta-feira, 18, acusados de maltratar, manter em cárcere privado e de se alimentar de cachorros e gatos.





De acordo com os policiais militares da equipe da 24ª Cicom que receberam a denúncia e atenderam a ocorrência, os moradores de rua ocupavam um pequeno terreno abandonado onde dormiam nas proximidades do Terminal 1, na Avenida Constantino Nery.





Quando os policiais adentram o local e efetuaram a prisão dos moradores de rua também encontraram amarrados em um pequeno espaço, três cachorros vira-lata e três gatos que realmente estavam bastante sujos e famintos.





Os policiais acionaram a Comissão Especial de Proteção a Animais (Cepa) da OAB-AM que enviou uma equipe ao local e seus membros também confirmaram que os animais estavam bastante maltratados e muito amedrontados quando alguém se aproximada deles.

Os policiais e membros da Cepa suspeitaram que Elizandro e Juliano pegavam os cachorros e gatos nas ruas, levavam para aquele local completamente sujo que era usado para dormirem e a suspeita é que à noite, matavam, esquartejavam e comiam cachorros os animais.





Uma pequena fogueira improvisada com tijolos nas laterais e uma grelha ao centro foi encontrada no local e no entendimento dos policiais militares e membros da Comissão, era onde Elizandro e juliano supostamente assavam os animais abatidos para depois comerem.





Os cachorros e gatos foram desamarrados e depois de dar água e alguns alimentos para os animais eles foram levados juntamente com os dois moradores de rua para serem realizados os procedimentos cabíveis no 1º Distrito Integrado de Polícia.





Os membros da Cepa da OAB-AM acompanharam todo o procedimento e ainda iriam procurar um local adequado para os cachorros e gatos, que estavam presos e supostamente, à noite desta quinta-feira seriam o próximo jantar dos moradores de rua que foram presos após a denúncia anônima.





(Portal Zacarias)