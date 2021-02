BIZARRO: Imagem de elefante "fumando" intriga cientistas. VÍDEO

Cientistas da organização do meio ambiente Wildlife Conservation Society (WCS), da Índia, estão intrigados com imagens recém-divulgadas de um elefante aparentemente “fumando”.





As imagens foram capturadas em abril de 2016 por Vinay Kumar, um dos cientistas da organização, durante uma viagem de trabalho na Floresta Nagarhole, no estado Karnakata, mas só foram divulgadas agora.





Ele declarou ao jornal britânico BBC que não liberou as imagens antes porque não percebeu a importância delas.





Nas imagens o animal parece “engolir” carvão com a tromba e levá-las para a boca, para depois “assoprar as cinzas”, segundo comunicado emitido pela organização. Para os cientistas, o motivo deste comportamento ainda não é claro.





“Muito provavelmente o elefante estava tentando ingerir o carvão de madeira, já que ela parecia estar pegando algo do chão da floresta queimada, expelindo com a tromba as cinzas que vinham junto e consumindo o resto”, explicou o biólogo especialista em elefantes Varun R. Goswami, que examinou o vídeo.





Segundo ele, o carvão vegetal tem propriedades absorventes conhecidas e os animais silvestres podem ser atraídos por seu valor medicinal. O carvão também pode ser servir como laxante, o que poderia explicar o seu consumo.

Via Portal O Zacarias