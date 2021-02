Dona Miguelina, mãe de Ronaldinho, morre aos 71 anos

Na noite deste sábado (20), a mãe do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, Dona Miguelina, morreu após complicações da Covid-19. Ela estava internada desde dezembro de 2020 no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre (RS). A informação foi dada pelo portal Uol.





Ao veículo, uma pessoa próxima da família contou que a mãe do atleta chegou apresentar evolução, mas teve uma piora do quadro de saúde após uma infecção. Dona Miguelina teve seu quadro agravado na manhã deste sábado.





Em dezembro, Ronaldinho Gaúcho chegou a pedir orações para sua mãe nas redes sociais.





– Queridos amigos, minha mãe está com Covid e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no centro de tratamento intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força mãe – escreveu.





Nas redes sociais, o Atlético-MG lamentou a morte.





– Clube está de luto pela morte de dona Miguelina. É com enorme tristeza, que o Clube Atlético Mineiro recebe a notícia do falecimento de Dona Miguelina, mãe de Ronaldinho – ressaltou.





O clube também disse estar de luto.