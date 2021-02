FAÇA SUA INSCRIÇÃO - MIL NOVAS VAGAS DE EMPREGO EM SOBRAL

Por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (STDE), a Prefeitura de Sobral inicia, hoje (22/02), as inscrições do processo seletivo para contratação temporária de 1.000 chefes de família. A iniciativa faz parte do Programa Mais Emprego, Mais Sobral, que visa amenizar o impacto financeiro causado pela pandemia do novo coronavírus.





As inscrições deverão ser efetuadas de forma virtual e gratuita, com encerramento às 23h59min do dia 8 de março de 2021, através do link: selecao.sobral.ce.gov.br . O resultado final será divulgado no dia 23 de março de 2021.





De acordo com o edital, as vagas serão destinadas para auxiliar de serviços gerais, podendo os contratados exercerem as atividades de gari, zelador, copeiro, jardineiro, porteiro, cobrador de transporte público, auxiliar de pedreiro, auxiliar de marceneiro, auxiliar de carpinteiro, auxiliar de bombeiro hidráulico, auxiliar de eletricista, auxiliar de pintor, auxiliar de produção de asfalto, auxiliar de soldador e outras áreas correlatas.





A contratação se dará por meio de contrato de prestação de serviço por 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período (totalizando 12 meses). 5% das vagas estão destinadas a deficientes.





Para participar da seleção, é necessário o preenchimento dos seguintes critérios: estar em dia com as obrigações militares (quando do sexo masculino) e eleitorais (ambos os sexos); estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos; e ter idade mínima de 18 anos e máxima de 59 anos.





O participante precisará ter renda familiar de até R$ 1.650,00. A comprovação do preenchimento dos requisitos deverá ser apresentada no ato da contratação. O aprovado deverá apresentar, ainda, o número de inscrição do Programa de Integração Social (PIS) e os seguintes documentos: Identidade, CPF, Carteira de Trabalho e Previdência Social, comprovante de endereço, certidão de quitação eleitoral, Título de Reservista, além de Certidão Negativa de Antecedentes Criminais. No caso de deficiente, é necessário apresentar laudo que ateste a deficiência de que é portador, com a descrição da CID.