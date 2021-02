VIOLÊNCIA DESENFREADA EM FORQUILHA - JOVEM É ASSASSINADO NA LOCALIDADE DE RASTERIRA

Mais um crime de morte foi registrado na manhã desta terça-feira (23) no Município de Forquilha, no Norte do Ceará. A vítima foi o jovem Francisco Jefferson Sousa Vasconcelos, 22 anos, natural de Forquilha/CE.





De acordo com as primeiras informações, a vítima trabalhava em uma construção na localidade de Rasteira, na zona rural do Município, quando foi abordado por dois indivíduos que chegaram em uma moto e efetuaram vários disparos. Gerson, foi atingido na cabeça e morreu no local, os criminosos fugiram após o crime e não foram identificados.





Ainda de acordo com informações, o rapaz estava na companhia de um tio, fazendo a construção de um muro, quando foi surpreendido pelos criminosos, que chegaram logo atirando sem dar a menor chance de defesa para a vítima. Uma equipe da polícia civil esteve no local, adotando as providências para dá início as investigações.





A Polícia Civil irá investigar a autoria e a motivação do crime.





O município de Forquilha já registra 7 homicídios dolosos no corrente ano.





Com informações do portal Sobral na Mídia