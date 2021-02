Governador do Piauí decreta 14 dias de lockdown

De acordo com especialistas, a variante P1 avança por todo Nordeste e faz a segunda onda ser mais cruel do que a do ano passado.

O Governador do Piauí, Welligton Dias, decretou lockdown de 14 dias no Estado devido ao aumento de casos do novo coronavírus. A suspensão das atividades econômicas no estado foi decretada na tarde desta segunda-feira (22).





De acordo com especialistas, a variante P1 avança por todo Nordeste e faz a segunda onda ser mais cruel do que a do ano passado.





“A situação é muito grave. Nós temos mais uma situação que o problema não é só de equipamentos, nós não estamos encontrando mais profissionais para ampliar mais leitos, problemas de abastecimentos de insumos”, disse o governador.





De acordo com o secretário de Saúde, Florentino Neto, o suspensão das atividades acontece a a partir de 0h do dia 24 de fevereiro até 24h do dia 7 de março.









Covid-19 no Piauí





Desde o início da pandemia, 169.465 pessoas já foram infectadas no Piauí. O Estado acumula o número de 3.242 óbitos em decorrência do vírus.





Vale ressaltar que Teresina foi uma das capitais que recebeu 23 pacientes de Manaus, após a crise sanitária no Amazonas. Com a chegada dos doentes, a Secretaria de Saúde confirmou que um deles apresentava a variante P1.