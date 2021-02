Idosa tem três dedos amputados após efeito incomum da Covid-19

Informações divulgadas em revista científica europeia revelaram que a condição foi causada pela coagulação do sangue.





Uma italiana de 86 anos com graves sintomas do novo coronavírus precisou amputar três dedos da mão direita por conta da coagulação sanguínea provocada pela doença. O fenômeno impediu que o sangue circulasse pelo membro.





De acordo com o jornal britânico Daily Mail, a senhora havia iniciado, em março de 2020, um tratamento para afinar o sangue, fator que não impediu a perda dos dedos da idosa um mês após o diagnóstico positivo do vírus.





As informações foram divulgadas pela revista científica European Journal of Vascular and Endovascular Surgery.





Um outro paciente norte-americano também passou por situação semelhante, segundo o jornal. Ele teve de amputar dois dedos. Também após contrair a doença, um galês ficou intubado por dois meses e perdeu três dedos das mãos.





"Acho que uma das características que separa a Covid de outras doenças virais graves é esse estado mais hipercoagulável que parece estar associado a doenças posteriores", informou Graham Cooke, pesquisador do sistema público de saúde britânico ao Daily Mail.