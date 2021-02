Um sapo foi encontrado com a bola colada e lesões pelo corpo. O caso foi registrado no cemitério de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.





O animal foi levado à unidade de tratamento de animais silvestres mantida pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), por uma dona de casa. Ela alegou ter encontrado o animal naquela situação.





Após ser tratado, o animal deve ser liberado.





(Fala Piauí)