Morre mãe de Luciano Hang por complicações da Covid-19

Regina Modesti tinha 82 anos e estava internada em SP desde o fim de dezembro.





A mãe do empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, faleceu nesta quarta-feira (3), vítima de complicações da Covid-19. Regina Modesti Hang tinha 82 anos e estava internada no hospital da rede Prevent Sênior, em São Paulo, com 95% dos pulmões afetados. Ela foi diagnosticada com o coronavírus após apresentar febre no fim de dezembro do ano passado.





Diante do agravamento de seu estado de saúde, a mãe de Hang precisou ser intubada e, logo depois, submetida a uma traqueostomia. Entretanto, ela não resistiu a uma infecção generalizada.





Nas redes sociais, Hang lamentou a perda.





– A dor de perder uma mãe é inexplicável; é um buraco enorme que se abre no peito. Mas logo será preenchido por saudades e boas lembranças dos momentos únicos que compartilhamos juntos.





Ele lembra alguns dos momentos da infância que guarda com carinho e cita as reuniões de família nos fins de semana.





– Um filme passa pela minha cabeça nesse momento. Guardo com carinho a lembrança de infância dela acordando cedo e pegando sua bicicleta para ir trabalhar na Fábrica Renaux. Depois, chegava em casa e cuidava com amor de mim e [de] meu irmão mais velho. Sempre gostou de reunir a família, principalmente em volta da mesa… Uma cozinheira de mão cheia. Como fará falta nos almoços de terça e cafés da manhã no domingo.





Regina tinha o hábito de acompanhar o filho nas inaugurações das unidades da Havan, que já chegam a 155 lojas, em 17 estados brasileiros.





– Ela sempre será a cliente número 1 da Havan… me acompanhava pelo Brasil para abrir lojas. Eu costumava dizer que quando ela fazia a primeira compra a loja era um sucesso – escreveu Hang.





Ele também agradeceu por todos os esforços médicos e pelo apoio dos admiradores.





– Quero agradecer a todos os médicos e profissionais que lutaram durante estes últimos dias por sua vida. Dizer aos meus amigos e fãs que as orações, a energia e o carinho recebidos durante este período me deram o conforto necessário para passar por este difícil período.





RECUPERAÇÃO DE HANG





Luciano estava no hospital, acompanhando a internação de sua mãe, quando ele e sua esposa, Andrea, também foram diagnosticado com o coronavírus. Os dois ficaram internados na unidade Dubai do Hospital Sancta Maggiore, no bairro do Morumbi, e receberam alta no último dia 20. Os três filhos de Hang também tiveram Covid-19 e já se recuperaram.





Hang defende o uso do tratamento precoce contra o coronavírus e fez uso de Vitamina C e D, Zinco, hidroxicloroquina, azitromicina, zinco e ivermectina, receitadas pelo seu médico.