Na luta contra a Covid-19, Padre Zé Linhares segue hospitalizado e estável

“Amigos Sobralenses!





Nosso querido PADRE ZÉ, homem guerreiro, cheio de Fé, maior empreendedor da saúde do Ceará, continua estável. Dormiu bem, se alimentou, fez suas orações diárias. Saturação e frequência cardíaca boa.





Internado em um hospital de Fortaleza, Pe. Zé está sendo acompanhado pelo médico sobralense Dr. Paulo Lins, e pelo infectologista Dr. Danilo Campos.





Vamos orar para que ele continue com esta evolução e respondendo a medicação. Obrigada.”





DETALHES





Essas informações foram publicadas pela Sra. Maria das Graças Albuquerque em sua conta pessoal no Facebook. Amiga pessoal do reverendo, ela tá passando esses boletins como forma de informar os amigos e admiradores do Pe. Zé, e ao mesmo tempo evitar a propagação de fake news.





A foto foi enviada com exclusividade ao Blog Sobral em Revista por um familiar e foi feita na tarde desta quinta-feira (11).