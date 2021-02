Polêmico filme de Xuxa será exibido na TV pela primeira vez

Canal Brasil será o responsável por exibir Amor Estranho Amor na madrugada da próxima sexta-feira.





Depois de anos, Amor Estranho Amor, o polêmico filme estrelado pela apresentadora Xuxa Meneghel, será exibido na TV pela primeira vez. O Canal Brasil será o responsável por exibir a produção na madrugada da próxima sexta-feira (12).





Amor Estranho Amor será exibido às 00h30.





O filme foi lançado em 1982 e acabou tendo e exibição proibida dois anos depois após Xuxa entrar na Justiça. A apresentadora conseguiu liminares para evitar que a produção fosse exibida.





No entanto, há três, ela passou a liberar a exibição do filme.





Na produção, Xuxa tinha 18 anos e interpretou uma prostituta que se envolvia com um menino de 12 anos.

Em julho de 2020, a apresentadora chegou a falar sobre a produção e recomendou às pessoas que assistam. Ao portal Uol, ela disse que o filme é “muito legal”.





– Quem não viu, veja o filme. É um filme muito legal. Aquilo lá é uma ficção, não é a minha biografia. E no mundo que a gente está vivendo, as pessoas querem me atingir falando sobre o filme, e não me atinge, porque aquilo lá é uma ficção (…) Não gosta de mim, não tem problema. Querem me chamar de garota de programa, querem me chamar de pedófila por um filme que eu fiz quando tinha 18 anos, chamem. Aliás, gostaria que todo mundo visse o filme, é muito bom – explicou.





(Henrique Gimenes / Pleno News)