TSE confirma cassação de James Bel e Martinópole terá novo prefeito

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou a cassação do prefeito de Martinópole, James Bel, por unanimidade. Agora, cabe ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Ceará marcar nova eleição no município.





Essa norma deve se repetir em mais oito municípios cujos prefeitos foram também cassados: Pacajus, Cedro, Viçosa do Ceará, Missão Velha, Barreira, Jaguaruana, Pedra Branca e Caridade.









Em tempo





As eleições nos municípios devem acontecer este ano.





(CN7)