Auxílio emergencial começa a ser pago no dia 5 ou 6 de abril, diz ministro

O novo auxílio emergencial só deve começar a ser pago em 13 dias, entre 5 e 6 de abril, e o calendário deve ser divulgado até o início da semana que vem, segundo o ministro da Cidadania, João Roma Neto.





A fala aconteceu durante entrevista a uma rádio baiana. Segundo ele, deverão ser beneficiados 45,6 milhões de pessoas. Ele admitiu que o valor do benefício é insuficiente para a subsistência das famílias, mas disse que é o "viável".