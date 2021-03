Prefeitura de Sobral aplica 2ª dose da Coronavac nesta sexta-feira (26)

A Prefeitura de Sobral irá realizar mais uma etapa do mutirão de vacinação nesta sexta-feira (26), das 8h as 11h, na sede e nos distritos, para vacinar com a 2ª DOSE todos os idosos e profissionais de saúde que que já receberam a 1ª dose da CORONAVAC há pelos menos 14 dias. NÃO É NECESSÁRIO AGENDAMENTO.





Na sede do município:





* Alto da Brasília – Escola Raul Monte





* Alto do Cristo – Escola Cirão





* Caic – Escola Trajano de Medeiros





* Caiçara – Creche Miguel Silva





* Campo dos Velhos – Escola José da Matta





* Centro – Prédio da Prefeitura





* Coelce – Escola Antenor Naspolini





* Cohab 1 e Sinhá Saboia – Escola Carlos Jereissati





* Cohab 2- Escola Paulo Aragão





* Cohab 3 – Escola Maria Dias





* Dom Expedito – Escola Padre Osvaldo Chaves





* Estação – Escola Dinorah Ramos





* Expectativa – Escola Antônio Mendes Carneiro





* Junco – Escola Netinha Castelo





* Padre Palhano – Escola Padre Palhano





* Pedrinhas – Escola Maria do Carmo Andrade





* Recanto 1 e 2 – Estação da Juventude da Vila Recanto





* Santo Antônio – Creche Maria Luciana





* Sumaré – Escola José Parente Prado





* Tamarindo – ECOA





* Terrenos Novos 1 – Escola Mocinha Rodrigues





* Terrenos Novos 2 – Escola Yedda Frota





* Vila União – Praça da Juventude da Vila União









Nos distritos:





* Aprazível – Escola Antonio Custódio





* Aracatiaçu – Escola Francisco Aguiar





* Baracho – Escola José Leôncio





* Bilheira – Escola Araújo Chaves





* Bonfim – Escola Elda Cavalcante





* Caioca – Escola Manoel Marinho





* Caracará – Escola Odete Barroso





* Jaibaras – Escola Leonília Parente





* Jordão – Escola José Inácio





* Patos – Escola Deliza Lopes





* Patriarca – Escola Pery Frota





* Rafael Arruda – Escola Vicente Antenor





* São Francisco – Escola Jacira Mendes





* São José do Torto – Escola Elpídio Ribeiro





* Taperuaba – Escola Francisco Monte









Documentos para a 2ª dose





RG e cartão de vacinação comprovando a 1ª dose





Via Sobral em Revista