Bolsonaro sobre Lula: “Um dos maiores bandidos que passou pelo Brasil!”

O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse nesta quinta-feira, 18, que existe uma “luta política ferrenha” para as eleições de 2022. Segundo ele, o País está “dividido” e aqueles que querem “derrubá-lo” não contribuem com soluções para o enfrentamento da pandemia da covid-19.





“Alguns querem que eu tome uma medida precipitada. O País está dividido. Há uma luta política ferrenha para 2022, ferrenha”, disse Bolsonaro, ao comentar o combate à pandemia no País em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada.





Na conversa com apoiadores, o líder brasileiro citou a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de anular as condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato, o que tornou o petista elegível para a disputa eleitoral de 2022. Sem citar o nome de Lula, Bolsonaro disse que a decisão da Corte tornou elegível “um dos maiores bandidos que passou pelo Brasil”.





(Folha da República)