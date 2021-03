INTERNAUTA FAZ DENÚNCIA CONTRA A PREFEITURA DE SOBRAL!

"Quero deixar aqui minhas sinceras indignação com o Detran, e tbm, em especial a prefeitura Municipal de Sobral. Estamos passando por um momento MUITO delicado, tanto no que tange a saúde, quanto a economia. A Prefeitura de Sobral vem realizando blitz com GRANDE frequência no município, o qual não tem finalidade de apreensão de armas, drogas, ou até msm fiscalização sanitária. Meu padrasto teve sua moto apreendida, por não está cm os impostos em dias. Moto essa, que ele utiliza para conseguir seu SUSTENTO, e a GCMS, a ORDEM da prefeitura, realiza essas ações. E não só isso, para dificultar ainda mais, o Detran não está funcionando durante esse período. A moto foi apreendida na quinta feira da semana passada (11/03/2021). E cm ajuda de amigos e colegas, conseguimos pagar esses IMPOSTOS ABSURDOS, como também o REBOQUE, mas não podemos tirar a moto de dentro do Detran, pq eles não estão funcionando Devido o lockdown. Acarretando o aumento de dívida, com relação a estadias, QUE SÃO...





"... ABSURDAS, para o transporte ficar jogada de qualquer jeito lá no pátio do Detran. São exatos 14 reais POR DIA, e estamos sendo obrigados a pagar todos esses dias, pq eles não estão funcionando para a retirada do transporte. Hoje faz uma semana que ele está sem trabalhar, e o Detran só voltará semana que vem, devido o feriado. Prejudicando ainda mais o meu padrasto, em não poder sair para trabalhar, vender seus desinfetantes, como também o acúmulo de estadias lá do Detran. PEÇO AJUDA, DE AUTORIDADES COMPETENTES, PARA QUE POSSA SOLUCIONAR ISSO! ABSURDO O Q ESTÃO FAZENDO COM OS TRABALHADORES SOBRALENSES!! "