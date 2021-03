Câmara vota mudanças no crédito consignado; entenda os principais pontos

A Câmara dos Deputados pode concluir na segunda-feira (8) a votação da Medida Provisória 1006/20, que estabelece mudanças no crédito consignado. A sessão do legislativo está marcada para 18h.





A MP amplia a margem de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS, de 35% para 40% do valor do benefício.





Outra mudança, prevista no substitutivo apresentado pelo deputado Capitão Alberto Neto (Republicanos-AM), é o prazo para novas contratações, que havia se encerrado em 31 de dezembro do ano passado e passará a ser o dia 31 de dezembro de 2022.





O texto do relator ainda prevê a extensão do limite de 40% para o crédito consignado tomado por servidores públicos federais e pelos trabalhadores com carteira assinada (CLT).





Se não for votada no início da semana, a Medida Provisória corre o risco de caducar. Ela perderá a vigência na quinta-feira (11). O texto também precisa ser aprovado pelos senadores.