Após três derrotas seguidas, Guarany precisa vencer na última rodada para se garantir na Série A do Cearense

A Equipe do Guarany de Sobral já está em Juazeiro do Norte, onde enfrentará o Icasa, no domingo (07), pela última rodada da primeira fase do estadual. Em situação complicada, o bugre luta contra o rebaixamento e precisa vencer a equipe do Cariri para garantir vaga no Campeonato Cearense de 2022. O Bugre amargou sua terceira derrota consecutiva na última rodada, diante do Atlético, no Junco.





O Cacique que foi campeão simbólico do primeiro turno do cearense de 2021, hoje luta para se manter na chamada elite do cearense.





O campeonato é curto e não permite erros, são apenas 7 rodadas das quais o Guarany somou apenas 4 pontos, no empate contra o Barbalha, na estreia e na vitória sobre o Crato, na segunda rodada. As últimas três foi um acúmulo de erros pitorescos de uma zaga que, sequer, consegue se posicionar como defesa, um time apático que em alguns pouquíssimos momentos esboça reação, mas nada mais que um “fogo de palha”.





É triste ver o Guarany, primeiro campeão brasileiro do estado, numa situação de decadência, o que deveria ser a salvação do Cacique acabou se tornando um pesadelo. Novas caras, mesmos problemas, e o que se enxerga desde o ano passado quando alguém desligou os motores e o time entrou em “parafuso”.





Uma queda que nem o pior dos nossos pesadelos seria capaz de mostrar. Mas, como diz o ditado do torcedor brasileiro, ‘nosso time é gigante’, só espero veementemente que Davi tenha piedade deste Golias, que cambaleia.





Por Rondinelly Mota, no Facebook