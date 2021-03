Compositor pede prisão preventiva de Wesley Safadão

O cantor Wesley Safadão se envolveu em um verdadeiro escândalo com o compositor Jonas Alves, que o acusou de plágio na música “Vaqueirinha Maltrata” recentemente. Agora, após uma primeira audiência na Justiça, o compositor entrou com pedido de prisão preventiva contra Safadão.





Em conversa com o colunista Leo Dias, Jonas Alves detonou o cantor de forró/sertanejo e o acusou de mentir na audiência: “Já aconteceu uma audiência de conciliação, mas o Wesley não colocou nenhuma proposta de acordo. Em seguida, ele fez uma contestação e uma defesa fajuta com mentiras”, disparou.





O compositor ainda alega que pediu a prisão preventiva de Wesley Safadão por plágio, alegando que ele já teria mais três processos na Justiça pelo mesmo motivo.





Jonas continuou detonando o cantor e disparou que ele gravou a música sem nenhuma autorização, o que é crime: “O mocinho aqui sou eu, não ele. Quem está ganhando ilicitamente é ele. Safadão gravou uma música sem nenhuma autorização, eu acho que ele devia ter vergonha na cara”, declarou para Leo Dias.





Defesa





Em nota divulgada por sua equipe, Wesley Safadão esclareceu as informações divulgadas pelo compositor e alegou que tomará as medidas necessárias neste caso.





“Por meio de sua defesa e setor jurídico, a empresa WS Shows e o cantor Wesley Safadão, afirmam que não houve nenhum cometimento de ato ilícito, em especial a prática de plágio, e ressalta que não receberam nenhuma notificação de ação penal do Jonas contra o Wesley ou WS Shows. Comunicamos ainda, que os advogados do grupo, estão tomando todas as medidas jurídicas cabíveis em relação ao caso. Estamos vigilantes e certos de que a verdade aparecerá”.





(com informação d’O Intrigante)