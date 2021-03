Generosidade de agente de trânsito chama atenção após acalmar vítima de acidente de trânsito

Um gesto de generosidade viralizou nas redes sociais neste fim de semana, após um poste ganhar grandes repercussões na internet. Quando a lente atenta da Massoterapeuta Esportiva, Isabel Lima, ter registrado o momento em que um agente da guarda municipal, Crispim, chamou atenção após se sentar no meio da via ao lado de uma motociclista que sofreu um acidente em Sobral.





Segundo as informações, a motociclista se chocou num automóvel e no impacto fraturou um dos braços. Na imagem, o agente está sentado ao lado da moça apoiando e acalmando-a com auxílio de uma popular que é enfermeira, até a moça ser resgatada por uma ambulância.





A empatia do agente fez a diferença nos primeiros atendimentos até a chegada do socorro de urgência que assumiram o atendimento da motociclista ferida.





(Blog Célio Brito)