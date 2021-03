Com 50% do país vacinado, Israel volta a abrir bares e restaurantes

Com mais de 50% de sua população imunizada com pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19, Israel começou a reabrir bares e restaurantes. Desta forma, o país dá o passo mais importante de sua desaceleração pós-vacinação, com a reabertura desses estabelecimentos, o relaxamento de restrições e retorno às salas de aula das universidades, entre outras medidas que priorizam os imunizados contra o novo coronavírus.





Os restaurantes de Israel, por exemplo, poderão receber clientes que apresentam o chamado “passe verde”, concedido a quem se recuperou da doença ou já recebeu a segunda dose, pelo menos uma semana atrás.





A ocupação não pode ultrapassar 75% e aqueles que não apresentarem o certificado necessário para entrar podem sentar-se nas mesas ao ar livre.





A partir deste domingo (7), também podem ser abertos os salões de eventos culturais, que não podem ultrapassar 50% de sua capacidade e só podem ser acessados por quem tem o passe verde e um percentual limitado de pessoas que apresentam exames negativos para o novo coronavírus.





Além dos estudantes universitários, os alunos de 11 a 14 anos que frequentam escolas nas cidades do país classificadas como verdes ou amarelas também poderão retornar às aulas com base em suas baixas taxas de infecção e vacinação, enquanto os alunos de instituições religiosas somente poderão voltar às aulas presenciais se tiverem o passe verde.





Os locais de culto também podem receber fiéis que apresentem este certificado, embora em quantidades limitadas. Aqueles que aceitarem receber pessoas que não possuem o passe verde terão limites mais rígidos e não poderão acomodar mais de 20 pessoas em ambientes internos e 50 externos.





Estádios e auditórios terão capacidade para receber grande número de pessoas, com limites entre 500 e 1.500 pessoas dependendo da sua capacidade e se estão abertos ou fechados.





Finalmente, os novos regulamentos também se estendem à entrada e saída de passageiros pelo Aeroporto Internacional Ben Gurion, que tem operado de forma muito limitada desde o fim de janeiro e poderá receber até 1 mil cidadãos israelenses por dia a partir deste domingo, um número que nos próximos dias deve aumentar para 3 mil.





Dessa forma, Israel elimina quase completamente as restrições implementadas durante o terceiro bloqueio, que durou seis semanas desde o fim de dezembro e vem diminuindo lentamente desde meados de fevereiro.





A campanha de vacinação rápida do país, com quase cinco milhões de pessoas inoculadas com a primeira dose da vacina da Pfizer e quase quatro milhões também com a segunda dose, foi essencial para o avanço da desaceleração.





Nas últimas semanas, Israel, com pouco mais de nove milhões de habitantes, registrou uma queda acentuada no número de infecções e pacientes em estado grave, e atualmente tem pouco mais de 40 mil casos ainda ativos, de um total de 800 mil identificados desde o início de a pandemia.





*Com informações da agência EFE