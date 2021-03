Ceará recebe 7º lote de vacinas contra covid; são mais 115.600 doses

O governador Camilo Santana usou as redes sociais, nesta quarta-feira (3), para informar que o Ceará recebeu hoje o 7º lote de vacinas contra a covid. As doses chegaram ao aeroporto de Fortaleza.





“São 115.600 doses da CoronaVac/Butantan para a distribuição para a capital e interior a fim de acelerarmos o processo de imunização em todo o estado. Inicialmente, a quantidade prevista neste lote era de 122 mil doses, mas o Ministério da Saúde fez uma atualização da planilha de envio aos estados”, escreveu Camilo.