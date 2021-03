Mulher "desaparece" em noite chuvosa e imagem intriga moradores de Iguatu/CE

Moradores da cidade de Iguatu, no sul do Ceará, estão intrigados com um vídeo de uma câmera de segurança que registrou uma mulher “desaparecendo” enquanto atravessava uma das principais avenidas da cidade na noite do sábado (27). Ela chega a passar na frente de uma caminhonete antes de cruzar a via e a silhueta dela sumir no vídeo. Chovia bastante no local na hora em que a câmera capturou as imagens.





A divulgação do vídeo dividiu a opinião dos moradores. Para o descarregador José Alves da Silva, a imagem mostra claramente uma mancha na parte inferior do vídeo, o que justificaria o fato de a mulher ter sumido. “Não acredito em fantasma. Achei estranho, mas foi apenas um erro na filmagem”, diz.





Um cinegrafista de um portal de notícias do município disse que, ao mostrar o vídeo para amigos, eles acharam bastante estranho o fato de a mulher estar andando em meio ao forte temporal com os cabelos aparentemente secos. “Como é que uma mulher, em um temporal desse, com relâmpagos, tarde da noite está andando sozinha e sem o cabelo estar molhado?”, indagou.





No vídeo, a mancha na parte inferior da lente da câmera pode ter sido a causa do “sumiço” da mulher. No momento da gravação, havia um veículo parado no cruzamento e, ao fazer a conversão à esquerda, também teve as rodas encobertas pela mancha presente na lente do equipamento.





Enquanto os moradores da cidade tentam desvendar o mistério, a mulher vista nas imagens ainda não foi identificada ou localizada para comentar o caso.

Com informações do portal G1/CE