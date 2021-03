Deputado propõe isenção de ICMS na tarifa de energia para cearenses durante pandemia

Quando adquirimos um produto ou serviço, em seu preço está incluído um imposto chamado ICMS: Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. É um tributo cobrado pelo Governo Estadual e as empresas repassam a ele todo o valor arrecado.





O deputado David Durand (Republicanos) apresentou, na Assembleia Legislativa, projeto de lei para isentar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na conta de energia, durante o período de restrição econômica devido à pandemia do novo coronavírus.





O projeto de lei n° 92/21 , em tramitação na Casa, aponta que a medida, valeria enquanto durar o período de restrição ao desempenho de atividades econômicas e comportamentais, bem como o controle de circulação de pessoas e veículos nos espaços e vias públicas, para combate à pandemia da Covid-19.





O autor da proposta lembra que as pessoas e empresas encontram-se com suas capacidades financeiras seriamente comprometidas. “Não é razoável que milhares de pessoas, com suas rendas comprometidas, sejam compelidas a pagar impostos, ao invés de dedicar seus recursos para a continuidade de suas manutenções e da própria família”, afirma.





Segundo o parlamentar, estado do Ceará não pode se eximir da responsabilidade de socorrer todas as famílias e empresas que neste momento. “Certamente, mais do que nunca, elas precisam eleger prioridades no pagamento de despesas com alimentação e sustento e jamais serem penalizadas com a adimplência de impostos”, defende.





Fonte: AL/CE