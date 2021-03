Em carta a Bolsonaro, Biden promete estreitar parceria com Brasil

Para o presidente estadunidense, "não há limites para o que os dois países podem conquistar juntos.





A secretaria especial de Comunicação (Secom) informou nesta quinta-feira (18) ter recebido uma carta do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. No documento enviado no dia 26 de fevereiro, o estadista revelou sua intenção em trabalhar para estreitar a relação entre o Brasil e o país norte-americano. O ofício é uma resposta à mensagem de cumprimento do presidente Jair Bolsonaro, enviada a Biden no dia de sua posse, em 20 de janeiro.





No ofício, o democrata disse que “não há limites para o que o Brasil e os Estados Unidos podem conquistar juntos”, e que o seu governo está pronto para trabalhar em colaboração com a gestão brasileira. Ele defende a união dos países para enfrentar a pandemia de Covid-19 e desafios da agenda ambiental.





Biden destacou ainda que “as duas nações compartilham trajetória de luta pela independência, defesa de liberdades democráticas e religiosas, repúdio à escravidão e acolhimento da composição diversa de suas sociedades”.





De acordo com a Secom, há um compromisso entre os “dois líderes em tornar o Brasil e os EUA mais seguros, saudáveis, prósperos e sustentáveis para as gerações futuras”.





CARTA DE BOLSONARO A BIDEN





Em seu aceno ao presidente Joe Biden no dia de sua posse, Bolsonaro lembrou da parceria “sólida” e “longa” entre os dois países, e ressaltou que as nações caminham juntas na defesa da democracia e das liberdades individuais como elementos compartilhados.





Ele também disse ser um grande admirador dos Estados Unidos e contou que desde o início de seu mandato tem buscado “corrigir equívocos de governos brasileiros anteriores”, que de acordo com ele, afastaram o Brasil do país norte-americano.





(Pleno News)