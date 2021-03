Eduardo Bolsonaro: “Genocida é quem proíbe tratamento precoce

O deputado federal Eduardo Bolsonaro usou as redes sociais nesta sexta-feira (19) para rebater as ofensas do pai, que tem sido chamado de “genocida” por parte da oposição e até famosos, incluindo o youtuber Felipe Neto. O parlamentar aproveitou ainda para defender o tratamento precoce contra a Covid-19.





– Desconheço doença para a qual tratamento precoce seja pior do que tratamento com a doença em estágio mais avançado. Aqueles que proíbem o tratamento precoce de COVID são os verdadeiros genocidas. O tempo é o senhor da razão – escreveu o deputado em seu Twitter.





O tratamento precoce defendido pelo deputado inclui medicamentos como ivermectina, hidroxicloroquina e azitromicina. Apesar da eficácia não comprovada, parte da classe médica prescreve os remédios para pacientes diagnosticados com Covid-19.





Recentemente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária concedeu autorização definitiva para o antiviral Remdesivir. No entanto, o remédio é usado é casos específicos e seu manuseio é restrito apenas a hospitais e não é comercializado em farmácias.

Desconheço doença para a qual tratamento precoce seja pior do que tratamento com a doença em estágio mais avançado.



Aqueles que proíbem o tratamento precoce de COVID são os verdadeiros genocidas.



O tempo é o senhor da razão. — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) March 19, 2021