VOCÊ SABIA QUE A FALTA DE LEITOS NO CEARÁ NÃO VEM DE HOJE?

Em 02 de Abril de 2019, um ano antes da pandemia do novo coronavírus, o Ceará já sofria com a complexidade na falta de leitos de UTIs e leitos de enfermarias nos hospitais públicos, em especial na capital. A falha na saúde pública pressionava o Governo do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza a tomarem medidas urgentes para a abertura de novos leitos, chegando a própria Secretaria de Saúde do Estado a assumir a falha. “A demanda, como o secretário da Saúde do Estado, Dr. Cabeto, reconhece, “é maior do que a nossa capacidade de atendimento”, declarou na época a Pasta. Já Dr.Cabeto afirmava ainda em 2019; “Nossa intenção é colocar quem realmente precisa, e essa demanda tende a crescer, devido ao envelhecimento da população. Hoje, o profissional da saúde está num dilema diário”, dizia Cabeto, enquanto o Ceará acumulava uma alta demanda de ações judiciais movidas pela Defensoria Pública.





Fonte: Revista Ceará

(Foto: Tatiana Fortes)