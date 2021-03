Médicos europeus pedem uso urgente da Ivermectina no tratamento da Covid; vídeo

Um grupo de médicos portugueses criou uma petição para que a Ivermectina passe a ser recomendada em casos de Covid-19. Os médicos avaliaram o medicamento com centenas de pacientes que estavam contaminados com a doença. Segundo a Ordem dos Médicos, o resultado foi considerado positivo.





Com isso, a INFARMED, Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, que funciona como a Anvisa no Brasil, avalia os pedidos de uso do remédio como tratamento precoce da doença. A médica pesquisadora inglesa Tess Lawrie afirmou que fez estudos e atestou que o medicamento tem eficácia na cura e na prevenção contra o coronavírus.