PREFEITA DE GRAÇA (CE) CRIA AUXÍLIO EMERGENCIAL MUNICIPAL PARA 500 FAMÍLIAS

A Prefeita de Graça, Iraldice Alcântara (PDT), popularmente chamada como a "Mão Cheirosa", assinou projeto de Lei, juntamente com a secretária do Trabalho e Assistência Social Adriana Queiroz, que criou o Auxílio Emergencial COVID-19 Gracense. Com 100% com recursos próprios do município, a ação emergencial terá 500 famílias beneficiadas com 100 reais mensais.





"Garantir proteção social para as populações em situação de vulnerabilidade, no contexto da pandemia, é também uma forma de promover saúde, dessa forma, no intuito de priorizar aquilo que realmente importa em tempos de crise, necessário se faz que o poder público concentre seus esforços e recursos na promoção daqueles que mais necessitam", assim disse a chefe do Poder Executivo justificando aos vereadores de Graça o seu projeto de Lei que foi enviado para a votação e aprovação dos edis no último dia 26 (sexta-feira).





A gestora gracense dá um exemplo de sensibilidade com seus munícipes, pois é importante que as Prefeituras também façam esforços para mitigar os graves efeitos da Pandemia aos mais atingidos e vulneráveis.





(Blog do Kleber Teixeira)