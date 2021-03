Presidente do Senado recebe abaixo-assinado com 2,6 milhões de assinaturas pelo Impeachment de Moraes

O senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO), acompanhado dos também senadores Eduardo Girão (Podemos-CE) e Styvenson Valentim (Podemos-RN), entregou nas mãos do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o abaixo-assinado que pede o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.





A petição online foi organizada pelo comentarista político da CNN Brasil, Caio Coppolla, contou com adesão de parte da sociedade brasileira. O documento foi assinado por mais de 2,6 milhões de pessoas.





O presidente do Senado Rodrigo Pacheco tem a prerrogativa constitucional de acatar ou não impeachment de Ministros do STF.

Fonte: Folha da República