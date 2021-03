SÓ VENDO PARA CRER: Sem braços, homem é preso por dirigir para bandidos realizarem assaltos em Manaus

Leonardo de Souza Cavalcante de 23 anos, na noite desta quinta-feira (25), por volta das 20h30, foi preso em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e por dirigir para criminosos realizarem assaltos, na rua Desembargador Felismino Soares, bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus.





Com informações repassadas pela Polícia Civil, a PM recebeu a denúncia afirmando que o indivíduo estaria se preparando para realizar assaltos no lugar em que foi preso. Leonardo, tentou fugir em um veículo de modelo Focus, da marca Ford, de cor prata.





Sem sucesso na fuga, o meliante foi capturado.Com ele foi apreendido um revólver e duas munições.





Leonardo após pagamento da fiança foi liberado, porém continua vinculado ao procedimento, e irá responder em liberdade. Quanto aos outros envolvidos que fugiram do local, as investigações seguem sob a coordenação das equipes do 2º DIP. Com ele havia outros dois suspeitos, mas que infelizmente conseguiram fugir durante a abordagem policial.

Em 2016, Leonardo ficou bastante conhecido na mídia, após ser o primeiro deficiente físico sem os dois braços a tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).





