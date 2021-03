Vereador de Camocim Dr. Ivanaldo Morre de Covid-19

O advogado e vereador Ivanaldo Coutinho do Nascimento, o Dr. Ivanado, de 53 anos, foi mais um camocinense vitima fatal da Covid-19. Ele faleceu no final desta manhã em hospital de Campanha, na cidade de Sobral.





A informação foi confirmada ao blog através de integrantes do partido do vereador.





Ele foi transferido para Sobral no último domingo (21) em estado considerado grave. No entanto, não resistiu e foi a óbito.





Dr. Ivanaldo era presidente municipal da sigla partidária, PMN, pela qual foi eleito, no dia 15 de novembro do ano passado 2020, com 665 votos. Ele estava no seu primeiro mandado e se mostrava atuante na legislatura.





A prefeitura de Camocim e a Presidência da Câmara de vereadores deverão decretar luto oficial pela morte do parlamentar.





(Revista Camocim)