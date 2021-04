“A CPI é um cenário armado para derrubar o governo”, diz Otoni

Enérgico no falar, enfático, e com uma voz poderosa, esse é o pastor e deputado federal Otoni de Paula (PSC). Com um mandato marcado por fortes críticas ao trabalho do Supremo Tribunal Federal (STF), Otoni é sincero e não poupa palavras seja para elogiar ou para criticar, como quando chamou o ministro Alexandre de Moraes de “lixo”, “esgoto” e “déspota".





Foi exatamente com esse tom de franqueza que o ministro concedeu entrevista ao Pleno.News. Na conversa, o parlamentar voltou a alertar sobre um possível “derramamento de sangue” em caso de golpe contra o presidente Jair Bolsonaro, desafiou o ex-presidente Lula a ir para as ruas para “testar a popularidade” e também se emocionou ao falar do senador Arolde de Oliveira.





Sem medo, como ele mesmo disse, Otoni falou sobre ameaças que vem sofrendo em Brasília e declarou até que se sente “culpado” pelo que aconteceu com o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), preso após criticar os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).