É com muita tristeza e pesar que comunicamos o falecimento do Sr. Osvaldo Teixeira, 95 anos. O falecimento aconteceu na tarde desta terça-feira (27), por volta da 17h no Hospital Regional Norte.

O Sr. Osvaldo residia na Fazenda Mutuca (Patriarca) e faleceu de complicações da Covid-19.

Aos familiares e amigos externamos nossos votos de solidariedade e pedimos a Deus pelo conforto de todos os familiares.