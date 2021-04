PRF e CPRaio apreendem mais de 6 milhões de reais em drogas em Tianguá/CE

Ação conjunta impediu que R$ 6,3 milhões em drogas fossem vendidas no estado.





Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreenderam 16,7 quilos de cocaína e 45,4 quilos de pasta base na manhã desta terça-feira em Tianguá (CE). A droga estava dentro de compartimento oculto em um veículo de passeio e seria levada para Ubajara (CE). Ao todo, a apreensão representa um desfalque para os cofres do crime organizado de cerca de R$ 6,38 milhões.





Por volta das 11h de hoje, no quilômetro 314 da BR-222, em Tianguá, policiais rodoviários federais juntamente de uma equipe do CPRaio realizaram a abordagem a um veículo Renault Sandero cujo capô estava amarrado por uma corda. Quando teve os documentos solicitados, o motorista do carro se apresentou muito nervoso e deu respostas incoerentes às perguntas dos policiais quanto a sua origem e seu destino.





Os policiais resolveram fazer buscas mais minuciosas no veículo e encontraram, por trás do parachoque do carro, um compartimento oculto com diversos tabletes de drogas. Ao todo, havia 16,795 quilos de cocaína e 45,415 quilos de pasta base de cocaína. A apreensão dessas substâncias representa um potencial prejuízo para o tráfico de cerca de R$ 6,38 milhões, visto que a pasta base é utilizada nos processos de fabricação de cocaína e crack.





Somente após a descoberta da droga, o motorista confirmou que vinha de outro estado e deveria levar a droga até a cidade de Ubajara, que fica próxima a Tianguá, onde só então seria direcionado ao seu destino final.





O homem foi preso pelo crime de Tráfico de Drogas e a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil em Tianguá.