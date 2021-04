Homem é preso suspeito de matar maridos de duas ex-funcionárias no intervalo de nove meses em Sobral

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de matar os maridos de duas ex-funcionárias no intervalo de nove meses, nas cidades de Horizonte e Sobral, no interior do Ceará. A captura do suspeito aconteceu na última sexta-feira (23), no Bairro Caiçara.





Em uma das ações, uma das ex-funcionárias foi baleada. A motivação dos homicídios, segundo a Polícia Civil, foi a paixão não correspondida que o homem tinha pelas mulheres.





Gilvan de Souza Guimarães, 23 anos, conhecido como “Paulista” foi localizado em conjunto habitacional. Durante a prisão, ele tentou fugir e chegou a atirar contra os agentes do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) de Sobral. O homem, que já responde por homicídio e roubo, estava foragido da Justiça.









Crimes





Conforme a Polícia Civil, o primeiro homicídio aconteceu em janeiro de 2020. Na ocasião, Gilvan, que é natural do município de Ipu, abriu um restaurante na cidade de Horizonte e contratou algumas pessoas para trabalhar com ele. O suspeito se apaixonou por uma das funcionárias, mas a mulher, que já era casada, não aceitou as investidas do patrão.





Diante da rejeição, Gilvan foi até a casa da mulher e, segundo as investigações, matou o companheiro dela, um homem de 26 anos, a facadas. A ex-funcionária se escondeu em uma outra residência para não ser morta pelo suspeito.





Após o crime, Gilvan viajou para a cidade de Sobral, abriu uma pizzaria na região e contratou algumas pessoas. Entre as funcionárias, estava uma jovem de 20 anos, por quem o patrão se apaixonou. A mulher, que assim como a primeira vítima era casada, não aceitou as invertidas românticas do patrão e pediu demissão.





Por conta da recusa da mulher, ele passou a ameaçá-la, até que no dia 8 de outubro do ano passado, foi até a residência onde ela morava com o marido e tentou matar o casal a tiros, ainda segundo a polícia. A ex-funcionária foi baleada, mas resistiu aos ferimentos após ser socorrida. Já o marido dela, um homem de 22 anos, morreu.





Gilvan fugiu após o crime e ficou foragido até ser capturado na última sexta-feira.









Modus operandi





Segundo o delegado Paulo Castro, titular da Delegacia Regional de Sobral, a semelhança do modus operandi de Gilvan levou a polícia fazer a ligação entre os dois crimes.





"Ele é envovidoo com outros crimes, mas ele sempre fazia uma pizzaria no local que se estabelecia e contratava funcionários. Nas duas vezes ele se apaixonou pelas funcionárias e as funcionárias eram casadas, tinham companheiros, ele não aceitava isso e acabava matando os companheiros dessas funcionárias dele. Vimos que o modus operandi dele era o mesmo, inclusive houve o reconhecimento da vítima que sobreviveu", disse o delegado.





A Polícia Civil continua as investigações sobre o suspeito para verificar a participação dele em outros crimes.





Fonte: G1/CE