PM APREENDE ADOLESCENTE EM FLAGRANTE DURANTE TENTATIVA DE ASSALTO A FARMÁCIA EM TIANGUÁ

Um adolescente de apenas 15 anos foi apreendido em flagrante por equipes da Polícia Militar, no momento em que realiza um assalto em uma farmácia no centro de Tianguá. O fato ocorreu na manhã desta terça-feira (27), na rua Poeta Lauro Menezes. Com ele, foi apreendido um revólver artesanal e munições calibre 38.





Um outro indivíduo que dava cobertura ao assaltante fugiu em uma motocicleta em direção ao bairro Terra Prometida. As equipes da Força Tática e Policiais do RAIO fizeram um cerco na região e conseguiram localizar a moto usada na ação criminosa. O veículo havia sido tomado de assalto por dois adolescentes na noite da sexta-feira (23), próximo ao polo de lazer de Tianguá.





As diligências seguem no sentido de capturar o segundo envolvido no assalto.





Com informações do Ibiapaba 24h