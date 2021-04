FCF divulga tabela do Cearense 2021

Após a publicação do novo decreto estadual do Ceará, a disputa do Campeonato Cearense 2021 voltou a ser permitida. Nesta segunda-feira, 26, a Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou a tabela detalhada da segunda rodada da segunda fase do certame. Os jogos acontecerão no próximo final de semana, no sábado, 1º, e no domingo, 2.





O Fortaleza joga no sábado, às 16 horas, na Arena Castelão, tendo o Caucaia como adversário. Este embate acontece na mesma data do primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, que terá Ceará e Bahia como oponentes. Nesta mesma data, às 15h30min, no estádio Mirandão, no Crato, os donos da casa recebem o Ferroviário.





Já no domingo, o elenco sub-23 do Vovô recebe o Pacajus na Arena Castelão, às 16 horas. O Icasa joga contra o Atlético-CE neste mesmo dia, às 15h30min, no estádio Mirandão.





A FCF também divulgou as datas-bases das rodadas seguintes, da terceira até a sétima. O Clássico-Rei, marcado para a sexta rodada, será no final de semana dos dias 15 e 16 de maio. A última etapa desta fase do torneio será entre os dias 18 e 19 do próximo mês.





Fonte: O Povo