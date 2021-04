Academias enviam ofício ao Governo do Ceará e pedem reabertura

Estabelecimentos estão fechados desde o início do segundo lockdown, iniciado em Fortaleza no dia 5 de março.





Fechadas desde o início do segundo lockdown, as academias de ginástica reforçaram junto ao executivo estadual que querem a reabertura dos estabelecimentos. O Sindicato das Empresas de Condicionamento Físico do Estado do Ceará (Sindifit-CE) enviou ofício ao Grupo Técnico do Governo do Estado reforçando que as academias estão no limite das operações após mais de 30 dias de paralisação.





No início do mês passado, o prefeito de Fortaleza, José Sarto Nogueira (PDT), sancionou lei que inclui as academias no rol de atividades essenciais. Apesar da sanção, o decreto estadual de isolamento pode continuar restringindo a reabertura do setor para fins de controle da pandemia, conforme esclareceu o procurador da República no Ceará e membro do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Coronavírus, Alessander Sales.





(DN)