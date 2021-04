Homem se arrisca e atravessa tanque repleto de crocodilos; veja o vídeo

O vídeo de um homem entrando em um tanque de crocodilos foi publicado nesta quarta-feira (7) na internet e tem chamado a atenção dos internautas. O motivo que levou o indivíduo – de identidade não revelada – a entrar na água repleta dos animais não foi divulgado. As informações foram repercutidas pelo portal Metro .





Nas imagens, o homem aparece desviando dos répteis e, inclusive, pega alguns com as próprias mãos para conseguir passar. Apesar de, aparentemente, não ter acontecido nada com o indivíduo que aparece no vídeo, o ato não deve ser repetido devido aos riscos de graves ferimentos e até mesmo de morte.





Fonte: Último Segundo