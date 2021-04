Brasil atinge a maior média de doses diárias da vacinação contra covid: 819 mil

O Brasil começou bem esta semana no quesito vacinação contra a Covid: esta segunda-feira (19) fechou o dia com a maior média diária de doses aplicadas desde o início da campanha de imunização, em janeiro. Com mais de 980 mil doses aplicadas neste dia 19, os últimos sete dias mantiveram uma média de 819 mil doses. Em relação à última segunda-feira (12), houve um crescimento de 4,5% na média diária de vacinação. A informação é da Coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder.





Nos sete dias analisados, o Brasil aplicou 5,67 milhões de doses e bateu recorde de segundas doses na sexta (16): 620 mil doses em 24h.





Apoiada em recorte das primeiras doses, a torcida fúnebre alardeou que a vacinação “despencou”. Mas as segundas doses bateram recordes.





São 12,7% os brasileiros que receberam uma dose da vacina. A média mundial é 6,4%; na América do Sul, 10,1%, diz o Our World in Data.





Levando-se em conta apenas os dias úteis, a média sobe para 935,4 mil vacinas diárias. No fim de semana, a média cai a pouco mais da metade. (Diário do Poder)