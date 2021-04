MPCE pede trancamento de ação contra ex-candidato a prefeito de Moraújo

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) emitiu parecer pedindo o trancamento da ação contra o ex-candidato a prefeito de Moraújo, Moreira Júnior, acusado de sequestro e preso por erro de investigação da Polícia Civil.





Segundo o parecer, Moreira Júnior foi denunciado porque emprestou o carro a um ex-cunhado, Calebe Barbosa do Carmo, que cometeu o crime. Ainda de acordo com o documento, o ex-candidato a prefeito não sabia o que seria feito com o veículo.





“Com todas as vênias, temos para nós que, o que descreve a denúncia, em temos de indicação de indícios de autoria, não se mostra suficiente o bastante para efeito de viabilizar a inauguração da instância penal em desfavor do paciente, razão pela qual vimos nos manifestar no sentido do parcial conhecimento da impetração e, na parte conhecida, que seja determinado o trancamento da ação penal em desfavor do paciente”, garante o parecer.





O documento traz mais: “Se verificarmos todas as provas que foram produzidas durante a investigação, verifica-se que nenhum dos envolvidos cita qualquer conduta imputada ao paciente (JOSÉ MARIA MOREIRA JUNIOR), relacionada a todas as circunstâncias do sequestro”.





