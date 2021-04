China tem crescimento recorde no primeiro trimestre de 2021

A China anunciou, nesta sexta-feira (16), um crescimento econômico recorde no primeiro trimestre deste ano, de 18,3%, em comparação ao mesmo período do ano passado. De acordo com autoridades do país, o salto dos números ocorreu, em grande parte, por conta da baixa base de comparação apresentada em 2020.





Embora o salto do Produto Interno Bruto tenha ficado abaixo da expectativa do mercado (de 19%), em uma pesquisa da agência Reuters, os dados oficiais mostraram que esse foi o crescimento mais forte desde que os registros trimestrais começaram em 1992, depois de alta de 6,5% no quarto trimestre de 2020.





No primeiro trimestre de 2020, o PIB chinês havia caído 6,8%, o pior resultado econômico em 44 anos. Em 2020, o país foi um dos poucos que registrou crescimento econômico, com alta de 2,3% no PIB. Para este ano, a China projeta um crescimento de pelo menos 6%. Já o Fundo Monetário Internacional (FMI), prevê um aumento de 8,4% do PIB da segunda maior economia mundial.





No comércio, os números do país asiático também apresentaram alta. Em março, quando parte do mundo ainda estava muito afetado pela pandemia, as exportações chinesas permaneceram sólidas, com alta de 30,6% em ritmo anual. No índice de vendas do varejo, principal indicador do consumo, a subida foi de 34,2% em ritmo anual em março, contra 33,8% de janeiro-fevereiro.