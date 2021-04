Covid-19: Corpo é embalado em saco de lixo, ao lado de paciente

O caso ocorreu no primeiro andar da UTI de um hospital do Distrito Federal.

Trabalhadores do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) denunciaram a falta de protocolos com os corpos de vítimas da Covid-19. Em vídeo gravado de dentro da unidade de saúde, é possível ver um dos cadáveres embalado em sacola de lixo, exposto em maca, ao lado de pacientes internados em decorrência do vírus.





– Estão embalando “óbitos” com sacola de lixo, por falta de invólucros. Pedi para filmar e denunciar. Desumana essa situação – disse uma das enfermeiras ao portal Metrópoles.





A cena registrada no vídeo ocorreu na noite desta segunda-feira (5), no primeiro andar da unidade de terapia intensiva (UTI) da Covid-19, em hospital administrado pelo Instituto de Gestão Estratégica (Iges).





O descumprimento do protocolo para embalar vítimas do novo Coronavírus pode culminar em contaminação de funcionários posteriormente. O processo usual nesses casos é utilizar invólucro próprio para casos de óbito, borrifado com hipoclorito de sódio.

(Pleno News)