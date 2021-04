Menina de 12 anos sangra pelos olhos e precisa de tratamento no Piauí; Veja o vídeo

Caso de Piauiense que sangra pelos olhos intriga médicos e desafia busca por diagnóstico.

Um caso raro de uma criança de 12 anos chama a atenção dos médicos em Pedro II, na região Norte do Piauí. Mikauany Barbosa Neves 12 anos, que mora no bairro Mutirão, apresentou um problema de saúde que tem preocupado os familiares, sai sangue dos olhos dela. As informações são do portal Imperial FM.





A mãe da menina, Maria Luciana dos Santos Barbosa, está fazendo campanhas para arrecadar dinheiro, no intuito de tentar descobrir qual é realmente o problema de saúde de sua filha, pois até agora não foi descoberto.





Maria Luciana deixou uma conta para as pessoas fazerem suas doações, agencia 4623, operação 013 e conta 121827, quem quiser ajudar também pode se dirigir até a residência da família, na Rua Antônio Cosme Bairro Mutirão Pedro II.