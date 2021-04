Cunha diz que entre Bolsonaro e o PT escolhe o atual presidente

O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, declarou que apoiaria o presidente Jair Bolsonaro caso estivesse no poder. Disse ainda que, entre o atual mandatário e o PT, sua escolha seria Bolsonaro.





– Quem elegeu Bolsonaro porque não queria a volta do PT tem a obrigação de dar a governabilidade a ele. Se estivesse no poder, eu o apoiaria, com eventuais críticas pontuais, mas sempre estaria na posição oposta ao PT – disse, em entrevista à Folha de São Paulo.





Para Cunha, não deve haver uma terceira via nas próximas eleições. Ele afirmou que “qualquer opção é melhor que a volta do Partido dos Trabalhadores”.





– É preciso ter em conta que vivemos em uma dupla opção, entre o PT e o anti-PT. Nunca existiu terceira via em todas as eleições desde 1989 e não existirá na próxima. Não vejo ninguém para isso. Entre Bolsonaro e o PT, não tenho a menor dúvida de ficar com Bolsonaro. Qualquer opção é melhor que a volta do PT.





O ex-deputado, que foi uma peça chave no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, lançará no próximo sábado (17) seu livro “Tchau, Querida: O Diário do Impeachment”. Na obra, ele promete relatar “a sabotagem de Rodrigo Maia” ao governo Bolsonaro.





– Minha avaliação sobre Bolsonaro está de forma superficial, em cima de fatos concretos. Relato a sabotagem de Rodrigo Maia ao governo e o fato de que Bolsonaro sofre uma perseguição implacável de quase a totalidade da mídia – declarou.





Cunha está em prisão domiciliar desde março de 2020, após condenação na Lava Jato.





(Pleno News)