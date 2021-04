Mourão faz alerta ao Judiciário sobre “limites” em interferências

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, afirmou que o Judiciário precisa compreender o “tamanho de sua cadeira” e seus “limites” para não interferir em decisões que seriam de outros poderes. A declaração foi dada na segunda-feira (12) durante abertura no Fórum da Liberdade 2021, evento que reúne políticos, analistas e empresários.





– Acho que nós precisamos ter uma concertação melhor, de modo que o Poder Judiciário compreenda o tamanho da sua cadeira, os seus limites. De modo que não interfira de forma tão contundente, às vezes, em decisões que seriam próprias de outros poderes, notadamente legislativos – disse.





A declaração do vice ocorre três dias depois de o presidente Jair Bolsonaro ter acusado o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, de “militância política” e “politicalha” ao determinar a abertura de uma CPI para investigar a atuação do governo na pandemia. No evento, Mourão afirmou que o STF tem decidido sobre questões que não precisaria decidir.





– Hoje nós vemos que as correntes minoritárias dentro do Congresso Nacional, quando não conseguem valer a sua opinião, buscam uma solução via Judiciário e terminam por atrair o Judiciário para o jogo político – alertou.





O vice-presidente disse ainda que a imagem de que o país está sendo governado pelo Judiciário será superada.





– Na realidade, não (está). Ele tem tomado algumas decisões que interferem. Mas são apenas algumas, não a totalidade delas – completou.





*Estadão