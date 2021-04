Revoltado, Lula reclama: “Eu nunca fui chamado de mito na minha vida"

O ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, voltou a fazer duras críticas em direção ao atual mandatário brasileiro, Jair Bolsonaro.





Em uma entrevista concedida à O POVO CBN, na última quinta-feira (15), ele criticou comparações entre a gestão Bolsonaro, que é chamado de “mito pelos seus apoiadores. Para ele, “Mito é coisa de fascista”.





“Mito é coisa de fascista, miliciano, autoritário. Nunca fui chamado de mito. A primeira pessoa chamada de mito na minha vida foi Bolsonaro”, disse ele.





“Somente pessoas com baixo conhecimento, com má-fé, vão comparar Lula com Bolsonaro”, afirmou. Ademais, ele também criticou a condução do governo federal no decorrer da pandemia. “Vocês acham que tenho prazer de chamar o Bolsonaro de genocida? Infelizmente esse cidadão fez tudo diferente do que a ciência brasileira orientou a fazer”, disse.





(Folha da República)