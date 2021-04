TikTok é processado por recolher dados pessoais de crianças

O aplicativo Tiktok e a empresa matriz ByteDance estão sendo processados, suspeitos de coletar ilegalmente dados pessoas de milhões de crianças da Europa e do Reino Unido. A indenização solicitada à Justiça soma bilhões de libras.





A ação foi movida nesta quarta-feira (21) por Anne Longfield, ex-comissária da Infância da Inglaterra. De acordo com ela, cerca de 3,5 milhões de menores foram afetados apenas no Reino Unido. Ela estima que todas as crianças que usaram a plataforma desde pelo menos maio de 2018, tendo ou não uma conta, tiveram informações pessoais coletadas.





Entre os dados em questão, se encontram números de telefone, imagens, vídeos, localização, e até mesmo dados biométricos como reconhecimento facial.





No documento, Longfield afirma que o aplicativo recolhe as informações sem pedir consentimento, e avisar com transparência.





Um porta-voz do TikTok, por sua vez, disse que a privacidade é uma das prioridades da companhia, e que a denúncia “carece de fundamento”, acrescentando ainda que a empresa “tem a intenção de se defender energicamente”.





Vale lembrar que em 2019, o aplicativo recebeu uma multa de 5,7 milhões de dólares nos Estados Unidos por recolher dados pessoais de menores de 13 anos ilegalmente. (Pleno News)